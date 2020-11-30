SOFAZ объявляет тендер
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Разработка концепции развития аудита в Азербайджане на 2021-2030 годы находится на завершающем этапе
Рост числа заражений коронавирусом в Азербайджане делает неизбежным введение жесткого карантина - Язгюль Абдиева
Роберто Карлос и юные азербайджанские футболисты: Найти новых друзей и получить незабываемые впечатления
В Азербайджане при присвоении «звезд» отелям будет учитываться обеспечение ими мер защиты от COVİD-19
Совокупные активы Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана приближаются к 2 млрд манатов
"Южный газовый коридор" откроет новые возможности для стран региона по выводу своих энергоресурсов на мировые рынки
Планируется подписать меморандум по транспортировке природного газа из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику
Парвиз Шахбазов: Эффективное использование ресурсов освобожденных территорий Азербайджана является одной из ключевых целей (ИНТЕРВЬЮ)
Начались проектировочные работы по строительству еще одной автодороги на освобожденных территориях Азербайджана (Эксклюзив)