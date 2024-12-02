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В Азербайджане построят специальный бункер стоимостью 3 миллиона манатов

Тендеры Материалы 2 декабря 2024 17:52 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Для размещения комплекса лучевого оборудования в Азербайджане будет построен специальный одноэтажный бункер и вспомогательные помещения.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, сооружение будет иметь площадь 420 квадратных сантиметров.

В связи с этим, Национальный онкологический центр уже начал подготовительные работы.

Центр спрогнозировал, что выполнение указанных работ обойдется в 3 миллиона манатов.

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