В Азербайджане построят специальный бункер стоимостью 3 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - Для размещения комплекса лучевого оборудования в Азербайджане будет построен специальный одноэтажный бункер и вспомогательные помещения.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, сооружение будет иметь площадь 420 квадратных сантиметров.

В связи с этим, Национальный онкологический центр уже начал подготовительные работы.

Центр спрогнозировал, что выполнение указанных работ обойдется в 3 миллиона манатов.

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