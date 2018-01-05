Названа дата возобновления железнодорожного сообщения Нахчыван-Мешхед (эксклюзив)

5 января 2018 17:54 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 50) 669-48-84
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
По территории Казахстана из Китая в Европу отправлен железнодорожный состав с продуктами питания
Бизнес 21 декабря 2017 12:32
Во Франции при столкновении поезда и школьного автобуса погибли четыре ребенка (ОБНОВЛЕНО)
Европа 14 декабря 2017 21:44
В Германии столкнулись два поезда, десятки человек пострадали
Европа 6 декабря 2017 00:23
Южная Корея запустила "олимпийский" скоростной поезд в Пхёнчхан
В мире 21 ноября 2017 17:15
Пассажирский поезд столкнулся с БТР в Финляндии, есть жертвы
Европа 26 октября 2017 11:04
В Москве пассажирский поезд сбил двух человек, один погиб
Россия 16 сентября 2017 22:45
Поезд Варшава - Берлин остановлен из-за сообщения о бомбе
Европа 28 июня 2017 23:39
На Сахалине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком
Россия 16 июня 2017 02:59
При крушении поезда в Греции погибли четыре человека (ОБНОВЛЕНО)
Другие страны 14 мая 2017 03:19
Узбекские железные дороги получили еще один скоростной электропоезд
Бизнес 25 апреля 2017 17:02
Туркменистан приобретет пассажирский электропоезд
Бизнес 17 марта 2017 12:35
В Бангладеш поезд столкнулся с микроавтобусом
Другие страны 8 января 2017 09:34
График движения поезда Нахчыван-Мешхед будет оптимизирован
Бизнес 6 января 2017 18:16
Джавид Гурбанов: Поезд Нахчыван-Мешхед начнет курсировать в ближайшую неделю
Бизнес 23 ноября 2016 15:46
Во Флориде столкнулись два грузовых поезда
США 17 ноября 2016 03:02
Число пострадавших при столкновении поездов в ЮАР возросло до 242 человек
Другие страны 25 октября 2016 11:36
В Испании машинист остановил поезд на полпути, когда его смена закончилась
Европа 14 сентября 2016 20:30
На Сахалине сошли с рельсов четыре вагона
Россия 1 сентября 2016 02:36