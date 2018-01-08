Арабский лоукостер открывает авиарейсы в Габалу

8 января 2018 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бюджетная авиакомпания ОАЭ Air Arabia открывает новый прямой авиарейс Шарджа-Габала, сообщают в понедельник арабские СМИ.

Согласно сообщению, запуск полетов является результатом совместного сотрудничества Air Arabia, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и местных властей, и направлен на развитие нового маршрута, связывающего Баку и Габалу.

Air Arabia приступит к реализации рейсов с 27 июня 2018 года из международного аэропорта Шарджи. Периодичность рейсов составит три вылета в неделю.

Вылет из Шарджи будет осуществляться по понедельникам, средам и пятницам в 13:00 по местному времени с прибытием в Габалинский международный аэропорт в 16:10 (время местное). Обратный рейс будет вылетать из Габалы в 17:15 с прибытием в Шарджу в 19:50 по местному времени.

Авиабилеты на рейсы уже доступны для бронирования на официальном сайте компании. Стоимость билетов из Шарджи в Габалу и обратно на 27 июня с возвращением через неделю составляет 418,85 доллара.

Как отметил генеральный директор группы Air Arabia Адель Али, чьи слова приводятся в сообщении, Габала является популярным направлением и пользуется большим спросом для граждан стран Персидского залива.

"Наши рейсы в Габалу увеличивают объем предложения низкобюджетных рейсов для пассажиров из стран Персидского залива в Азербайджан и укрепляют сеть авиакомпании на Кавказе", - сказал Али.

Air Arabia - арабская бюджетная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Шарджа. Авиакомпания является первым бюджетным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, осуществляя полёты в 133 города мира. Воздушный флот компании состоит из 50 самолетов Airbus A320.

Отметим, что в настоящее время Air Arabia уже осуществляет рейсы в Баку.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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