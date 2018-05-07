Международному аэропорту Гейдар Алиев вручена самая престижная премия в мире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен максимального статуса "5 Звезд" самой престижной организации в сфере аудита аэропортов – Skytrax World Airport Awards, сообщает в понедельник пресс-служба Бакинского аэропорта.

Торжественная церемония награждения прошла седьмого мая в Баку. В рамках церемонии состоялось также открытие стелы, расположенной на въезде в бакинский аэропорт и символизирующей его пятизвездочный статус. Участники мероприятия также ознакомились с условиями, созданными в новом аэровокзальном комплексе Терминал 1.

Отметим, что помимо Международного аэропорта Гейдар Алиев по всему миру этой наивысшей оценки достигли всего восемь аэропортов.

"Каждая наша очередная победа – это, прежде всего, показатель большого внимания и заботы Президента Азербайджана Ильхама Алиева, оказываемые им сфере гражданской авиации, а также упорный труд всего коллектива. Получение наивысшей оценки от столь престижной аудиторской компании, как Skytrax – огромное достижение как для гражданской авиации Азербайджана, так и для страны в целом. Пятизвездочный рейтинг – наглядный пример проделанной за последние годы большой работы по развитию этой сферы в нашей стране", - сказал президент "Азербайджанских авиалиний" Джахангир Аскеров.

"Поздравляю Международный аэропорт Гейдар Алиев с этим большим достижением – рейтингом пятизвездочного регионального аэропорта. Это высокая оценка является весомым знаком качества в сфере обслуживания клиентов. Руководство Международного аэропорта Гейдар Алиев провело масштабную работу за последние три года, и как результат достигло наивысшей оценки для регионального аэропорта", – отметил генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед (Edward Plaisted).

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) сдан в эксплуатацию 23 апреля 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров. На церемонии открытия нового терминала выступил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметивший, что развитие воздушного транспорта является одним из приоритетных вопросов в Азербайджане, которому государство оказывает поддержку. "Здесь созданы все необходимые условия для пассажиров. Построены очень удобные зоны отдыха, общественные места, большие холлы. А сверху это здание напоминает большую птицу с раскрытыми крыльями. Точно так же сегодня развивается Азербайджан, широко раскрыв свои крылья, идет вперед, занимает первое место в мире по темпам экономического развития", - подчеркнул глава государства.

За последние несколько лет воздушная гавань столицы Азербайджана демонстрирует стабильный рост пассажирского трафика. В 2017 году пассажиропоток превысил четыре миллиона человек. Свыше 30 авиакомпаний по более 40 различным направлениям выполняют регулярные и чартерные рейсы из Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Отметим, что мировая инспекция аэропортов, проводимая Skytrax и оценивающая обслуживание пассажиров и условия среди 550 аэропортов, считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов. Инспекция и присваиваемая награда не зависят от контроля или вмешательств со стороны аэропорта и, следовательно, дает объективную оценку превосходства и качества аэропорта. Во время инспекции Skytrax также провела опрос среди 13,73 миллиона пассажиров из 100 стран.

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