Туркестанская и Ташкентская области создают единый туристический маршрут

БАКУ /Trend/ - Туристические операторы Туркестанской области Казахстана и Ташкентской области Узбекистана договорились открыть автобусный маршрут Туркестан-Ташкент-Туркестан.
Данное соглашение, как передают узбекские СМИ, было достигнуто в рамках прошедшего в Ташкенте мероприятия «WorkShop - Туризм на Шелковом пути».
Также стороны договорились о совместном участии на международных выставках на одном стенде.
В рамках мероприятия были проведены B2B встречи между компаниями Казахстана и Узбекистана в сфере туризма, включая представителей туристических компании, гостиниц и медицинских учреждений.
По итогам мероприятия были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между туркомпаниями двух стран. Партнеры договорились о разработке новых турпродуктов, охватывающих туристические центры и потенциальные возможности двух стран.
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