Туркестанская и Ташкентская области создают единый туристический маршрут

1 августа 2018 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Туристические операторы Туркестанской области Казахстана и Ташкентской области Узбекистана договорились открыть автобусный маршрут Туркестан-Ташкент-Туркестан.

Данное соглашение, как передают узбекские СМИ, было достигнуто в рамках прошедшего в Ташкенте мероприятия «WorkShop - Туризм на Шелковом пути».

Также стороны договорились о совместном участии на международных выставках на одном стенде.

В рамках мероприятия были проведены B2B встречи между компаниями Казахстана и Узбекистана в сфере туризма, включая представителей туристических компании, гостиниц и медицинских учреждений.

По итогам мероприятия были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве между туркомпаниями двух стран. Партнеры договорились о разработке новых турпродуктов, охватывающих туристические центры и потенциальные возможности двух стран.

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