В Баку пройдет эксклюзивная выставка "Prime Travel Market"

4 октября 2018 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 9 октября 2018 года в JW Marriott Absheron пройдет третья по счету эксклюзивная выставка «Prime Travel Market». Организатором выставки является компания «The Prime Consulting» в партнерстве с Ассоциацией туризма Азербайджана.

Мероприятие будет состоять из нескольких частей, во время которых участники и гости смогут пообщаться и наладить партнерские отношения. Проект призван стать эффективной коммуникационной площадкой для представителей туризма и ареной для презентации зарубежных, местных решений и инноваций для туристической индустрии.

Участниками выставки будут 5* отели, эксклюзивные курорты, всемирные гостиничные сети, уникальные бутик-отели, авиакомпании, круизные компании, DMC и передовые туроператоры, туристические агентства, консьерж компании первого класса для уникального путешествия и т.д.

Также в рамках Prime Travel Market 2018 будет организован розыгрыш ценных призов для посетителей.

«Prime Travel Market» проводится в целях реализации стратегических задач государства по развитию туристической индустрии в Азербайджане. Выставка дает хороший старт компаниям, только планирующим выход на азербайджанский рынок или укрепление недавно завоеванных позиций в туризме.

Мероприятие продолжает сохранять свой творческий и инновационный дух, а также предоставляет платформу для гостей и участников не только для установления и укрепления отношений, а также для обмена опытом и идеями для развития дальнейшего сотрудничества.

«Prime Travel Market» - это мероприятие, которое объединяет лиц вовлеченных в индустрию люксового туризма, а также является фундаментом для более устойчивого развития въездного и выездного туризма в нашей стране.

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