Среди посетивших Азербайджан туристов лидируют россияне

БАКУ /Trend/ - В 2018 году в Азербайджан прибыли 2849,6 тысячи туристов из 196 стран, или на 5,7 процента больше иностранцев и лиц без гражданства в сравнении с 2017 годом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

30,9 процента прибывших составили россияне, 21,4 процента – граждане Грузии, 10,2 процента – Турции, 8,5 процента – Ирана, 3,3 процента – ОАЭ, 2,6 процента – Саудовской Аравии, 2,4 процента – Ирака, два процента – Украины, 1,4 процента – Израиля, 17,2 процента – граждане других стран, 0,1 процента – лица без гражданства.

Среди прибывших в Азербайджан 66,1 процента составили мужчины, 33,9 процента – женщины.

6,5 процента иностранцев и лиц без гражданства приехали в Азербайджан в январе, 5,8 процента – в феврале, 9,7 – в марте, 7,7 – в апреле, 7,3 – в мае, 9,5 – в июне, 11,6 – в июле, 11,3 – в августе, 8,1 – в сентябре, 7,4 процента – октябре, 7,5 – в ноябре и 7,6 процента - в декабре прошлого года.

За указанный период наибольший рост среди приехавших наблюдался среди граждан стран Персидского залива (за исключением ОАЭ и Ирана).

В сравнении с 2017 годом число приехавших в страну граждан Саудовской Аравии выросло в 2,2 раза, Бахрейна – вдвое, Кувейта – в 1,8 раза, Катара – в 1,6 раза, Ирака – на 7,9 процента, Омана - на 7,4 процента. Число приехавших из Ирана туристов сократилось на 33,7 процента, из ОАЭ – на 8,3 процента.

В целом из стран Персидского залива прибыли 554,1 тысячи человек, и практически каждый пятый, прибывший в Азербайджан, был гражданином этих стран.

В сравнении с 2017 годом число туристов из Индии выросло в 2,7 раза, Израиля – в 2,6 раза, Египта, Туркменистана и Южной Кореи – в 1,7 раза, из Китая - в 1,5 раза.

Что касается граждан стран-членов ЕС, то в 2018 году их число выросло на 6,7 процента, составив 112,5 тысячи человек, а из стран СНГ – на 3,8 процента, достигнув 1044,2 тысячи человек.

57,5 процента туристов и лиц без гражданства, прибывших в Азербайджан, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 41,5 процента – воздушным и один процент - водным транспортом.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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