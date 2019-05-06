Турцию в марте посетило около 60 тыс. туристов из Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - В марте 2019 года Турцию посетили 58,8 тысячи туристов из стран Центральной Азии (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан), сообщили Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

За указанный период больше всего туристов из стран Центральной Азии, посетивших Турцию, пришлось на долю Туркменистана.

"В марте 2019 года Турцию посетили 22,6 тысячи туристов из Туркменистана, что на 18,44 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Доля граждан Туркменистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,02 процента", - сказали в ведомстве.

Было отмечено, что на втором месте по количеству туристов из указанных стран, посетивших Турцию в марте 2019 года, граждане Казахстана.

"В марте 2019 года Турцию посетили 18,5 тысячи туристов из Казахстана, что на 23,92 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Доля граждан Казахстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,83 процента", - сказали в министерстве.

Согласно информации, в марте 2019 года Турцию посетили 16,9 тысячи туристов из Узбекистана, что на 23,32 процента меньше по сравнению с мартом 2018 года. Доля граждан Узбекистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,76 процента.

"В марте 2019 года Турцию посетили 8,8 тысячи туристов из Кыргызстана, что на 9,57 процента больше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Доля граждан Кыргызстана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 0,40 процента", - сказали в министерстве.

В министерстве отметили, что в первом квартале 2019 года из стран Центральной Азии (Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан) Турцию посетили 188,8 тысячи туристов.

"В первом квартале 2019 года Турцию посетили 65,1 тысячи туристов из Туркменистана, 48,3 тысячи - из Казахстана, 48,7 тысячи - из Узбекистана и 26,7 тысячи - из Кыргызстана" - сказали в министерстве.

Отметим, что марте 2019 года Турцию посетили 2,232 миллиона туристов, что на 4,33 процента больше по сравнению с мартом 2018 года.

Отметим, что в первом квартале 2019 года доходы Турции от туризма составили 4,6 миллиарда долларов, увеличившись на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. От общих доходов, полученных туристическим сектором в первом квартале, 80,3 процента приходятся на долю иностранных туристов. Оставшиеся 19,7 процента обеспечили проживающие за рубежом граждане Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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