В регионах Азербайджана будут культивировать агроэкотуризм

18 июля 2019 14:56 (UTC+04:00)

ШЕКИ /Trend/ - В Шекинском и Гахском районах Загатала- Балакенской зоне в проекте по агроэкотуризму примут участие фермерские хозяйства.

Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью ООО «Аграрная торговая компания» при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев, сообщает в четверг Trend.

Обращаясь к фермерам он сказал: «После ознакомления с хозяйствами сотрудники компании дадут рекомендации об их состоянии, на основании чего, хозяйства будут приведены в соответствии с требованиями агроэкотуризма. После этого в фермерские хозяйства планируется направлять туристов», - сказал Мусаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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