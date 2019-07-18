В регионах Азербайджана будут культивировать агроэкотуризм

ШЕКИ /Trend/ - В Шекинском и Гахском районах Загатала- Балакенской зоне в проекте по агроэкотуризму примут участие фермерские хозяйства.

Об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью ООО «Аграрная торговая компания» при министерстве сельского хозяйства Маис Мусаев, сообщает в четверг Trend.

Обращаясь к фермерам он сказал: «После ознакомления с хозяйствами сотрудники компании дадут рекомендации об их состоянии, на основании чего, хозяйства будут приведены в соответствии с требованиями агроэкотуризма. После этого в фермерские хозяйства планируется направлять туристов», - сказал Мусаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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