Туристический поток между Мексикой и Азербайджаном заметно вырос

21 августа 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Двусторонний туристический поток между Мексикой и Азербайджаном ощутимо увеличился.

Как сообщает Trend, в 2018 году число мексиканских туристов в Азербайджане увеличилось на 8,93 процента, а азербайджанских путешественников в Мексике на 19,06 процента. В целом же в 2014-2018 годах двусторонний поток туристов увеличился на 20 процентов.

Азербайджанские туристы в качестве основных направлений выбирают Мехико и Канкун. Мексика, принявшая в 2018 году более 42 миллионов посетителей, стала самой посещаемой страной в мире. Так, 32 штата Мексики предлагают гостям богатое разнообразие культуры, приключений, отдыха и спорта от пустынных ландшафтов на севере страны до прекрасных пляжей на южном взморье.

Запуск маршрута Стамбул – Мехико – Канкун - Стамбул «Турецких авиалиний» в августе текущего года откроет новые возможности для туристического обмена между Азербайджаном и Мексикой.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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