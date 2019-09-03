Выполнен первый чартерный рейс из Вильнюса в Батуми

3 сентября 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выполнен первый прямой чартерный рейс из Вильнюса в Батуми, передает Trend со ссылкой на TAV Georgia.

Как сообщается, пассажирам из Литвы устроили торжественную встречу в международном аэропорту Батуми.

Рейсы по маршруту Вильнюс-Батуми выполняет авиакомпания Get Jet Airlines. Полеты будут выполняться по понедельникам до конца сентября.

Отметим, что ранее представители туроператора «Тезтур» вместе с членами около 20 туристических компаний ознакомились с туристическими возможностями грузинской Аджарии. Председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вместе с председателем Департамента туризма Сулханом Глонти встретился с литовскими гостями и рассказал о важности для региона назначения прямых рейсов из Вильнюса, о дружбе и сотрудничестве между странами.

GetJet Airlines - это авиакомпания со штаб-квартирой в Вильнюсе, Литва, которая предлагает чартерные услуги международным авиакомпаниям и туроператорам в странах Балтии.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @Mila61979356

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