Началось прямое авиасообщение между Грузией и Данией

БАКУ/Trend/ - Началось прямое регулярное воздушное сообщение между Грузией и Данией, передает Trend со ссылкой на Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В прошлом между Грузией и Данией не было прямого авиасообщения.

Новый рейс встретили заместитель директора Союза аэропортов Грузии Михаил Иашвили и менеджер по корпоративным коммуникациям венгерской бюджетной авиакомпании «Wizz Air» Андрас Радо.

В Кутаисском международном аэропорту пассажирам первого рейса вручили символические подарки - грузинское вино и шоколад.

«Сегодня был осуществлен первый прямой рейс из Копенгагена в Грузию. По состоянию на 2018 год количество пассажиров, перевезенных из Европы в Кутаиси посредством «Wizz Air», превысило полмиллиона. Это серьезный толчок для нашей экономики», - сказал Михаил Иашвили.

С 10 сентября авиакомпания «Wizz Air» поэтапно начала прямые международные рейсы из Кутаисского международного аэропорта в Базель, Копенгаген, Брюссель, Таллинн, Эйндховен, Бари и Познань.

Wizz Air приступила к полетам из международного аэропорта Кутаиси в 2012 году. В сентябре 2016 года в Кутаисском международном аэропорту была открыта первая база авиакомпании. В мае 2017 года Кутаисский международный аэропорт добавил вторую базу Wizz Air и пять самых востребованных направлений в Европе. В 2018 году Wizz Air перевезла 95 процентов пассажиров в международном аэропорту Кутаиси (587 643 пассажира).

«Грузия, в частности Кутаиси, является для нас важным рынком. Мы продолжаем добавлять новые направления. В следующем году мы увеличим количество наших самолетов в аэропорту Грузии. Мы считаем, что за семь лет, с тех пор как мы начали работать в Кутаиси, мы открыли для многих граждан Грузии прямой путь в Европу», - сказал Андрас Радо.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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