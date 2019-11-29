Узбекистан - "Открытие года" по версии National Geographic Traveler

29 ноября 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская редакция журнала National Geographic Traveler (США) подвела итоги ежегодной премии National Geographic Traveler Awards 2019, сообщает Trend со ссылкой на посольство Узбекистана в России.

Издание ежегодно проводит голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Победители определяются посредством онлайн-голосования среди читателей журнала. В текущем году конкурс проводился в период с 29 июня по 31 октября в 24 основных номинациях.

По итогам онлайн-голосования, в котором приняли участие свыше 450 тысяч пользователей, Узбекистан стал победителем в номинации "Открытие года", набрав 40 процентов от общего числа отданных голосов. За первенство в этой категории боролись в том числе Оман, Тайвань и Румыния.

Премия "Открытие года" в торжественной обстановке была вручена послу Узбекистана в России Ботиржону Асадову.

Напомним, что в прошлом году в конкурсе National Geographic Traveler Awards Узбекистан занял первое место в номинации "Гастрономический туризм", набрав 34 процента голосов читателей.

National Geographic - самое известное научно-популярное географическое издание в мире.

Главные темы National Geographic Traveler Russia: наука, путешествия, природа, приключения.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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