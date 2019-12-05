В Азербайджане учреждена Организация "Волонтеры туризма"

БАКУ /Trend/ - Организация волонтеров туризма представлена широкой общественности.

Как сообщает в четверг Trend, ОО Организация «Волонтеры туризма» представлено общественности во время учредительной конференции в Бакинском конгресс-центре.

Отметим, что конференция была проведена в рамках «Недели волонтеров», организованной Фондом молодежи Азербайджана и Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Заведующий отделом политики и стратегии туризма Госагентства по туризму, соучредитель Организации "Волонтеры туризма" Мухаммед Мурадов сообщил, что целью организации является оказние туристам общественной помощи, поощрение сотрудничества с вузами в этом направлении, пропаганде волонтерства в сфере туризма на национальном и международном уровнях.

Директор Организации волонтеров туризма Гусейн Мамедов сообщил, что волонтеры будут привлечены к программам стажировки и другим мероприятиям, которые будут организованы Госагентством по туризму и структурами, находящимися в подчинении Агентства.

По его словам, одной из основных задач также является присоединение к различным международным программам, подготовка специалистов в сфере туризма, создание единой базы волонтеров туризма, распределение их по категориям и другое.

"Чаще всего волонтеры будут работать в центрах управления заповедниками. В рамках концепции развития волонтеров будут проведены различные тренинги. Мы постараемся, чтобы концепция развития реализовывалась не только в Баку, но и в регионах», - сказал Мамедов.

Руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов в своем выступлении сказал, что волонтерство в сфере туризма сыграет важную роль в будущей карьере молодежи. Он довел до сведения аудитории, что Агентство неуклонно поддерживает шаги и инициативы в направлении развития туризма в стране.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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