Для туристических объектов Азербайджана определены новые условия

27 января 2020 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Представителям туристической индустрии Азербайджана, при планировании туристических объектов, рекомендовано обеспечивать сохранение биоразнообразия.

Рекомендация отражена в Этическом кодексе представителей туристической индустрии рекомендательного характера, подготовленного Ассоциацией туристических агентств, сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, объекты туристической инфраструктуры и виды туристической деятельности в Азербайджане необходимо планировать так, чтобы были сохранены экосистемы и биоразнообразие и в то же время были защищены исчезающие виды дикой флоры и фауны.

Участники туристической деятельности, в особенности профессионалы этой сферы, должны соглашаться с введением определенных ограничений и границ в связи с работой, осуществляемой в зонах пустынь, в высокогорных районах, прибрежных зонах, тропических лесах и влажных зонах, подходящих для создания природных парков или охраняемых заповедников.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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