Казахстан эвакуирует своих туристов по всему миру из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Казахстан начал эвакуацию своих туристов из 13 стран мира, передает в среду Trend со ссылкой на Ассоциацию туроператоров (Туристік Қамқор).

Согласно информации, в связи с чрезвычайной обстановкой, сложившейся во всем мире, Ассоциацией совместно с Комитетом туризма и спорта Казахстана было принято решение о начале процесса возвращения всех туристов в Казахстан и временной приостановке приема перечислений за туристический код.

«Всего планируется организовать 17 рейсов из 13 стран. Первый борт был отправлен уже сегодня, 17 марта 2020 года, за туристами на остров Гоа», - отмечается в сообщении.

В сообщении туристам, находящимся за рубежом, рекомендуется заполнить форму «Экстренная помощь туристам» на сайте www.fondkamkor.kz или связаться по номеру +7 (7172) 27 91 12 (WhatsApp: +7701 534 0580).

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом граждан Казахстана составляет 35.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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