Прилагаются все усилия, чтобы в Азербайджане не останавливалась работа субъектов туризма

БАКУ /Trend/ - Применение налоговых льгот для предпринимателей, понесших ущерб в результате пандемии коронавируса, станет возможным после того, как Милли Меджлис (парламент) утвердит связанный с этим законопроект, сказал во вторник Trend руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянана Гасымов.

Он отметил, что законопроект будет содержать налоговые преференции для предпринимателей, освобождение от налоговых выплат и предоставление налоговых каникул: «Программа содержит четыре направления – выплата зарплат, оказание дополнительной финансовой поддержки, применение определенных налоговых льгот и субсидирование кредитных процентов. Субъекты индустрии туризма в предстоящие несколько месяцев смогут воспользоваться этим, чтобы не идти на сокращения работников и сохранить существующее положение. Если процесс завершится быстро, то выйти из сложившейся ситуации удастся с меньшим ущербом, и в этом случае сферу туризма поддержать будет легче».

Отметив, что в настоящее время идет работа над альтернативными пакетами Агентства, Гасымов добавил, что прилагаются максимальные усилия для того, чтобы работа субъектов туризма не останавливалась: «Осуществляется работа и в направлении того, как будет развиваться индустрия туризма на следующем этапе – в посткоронавирусный период, для управления этой сферой путем дополнительных стимулирующих мер».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)