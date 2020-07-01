THY выпустит на продажу дополнительные билеты на авиарейс Стамбул-Баку-Стамбул

БАКУ /Trend/ - Turkish Airlines заменила самолет, который должен был 3 июля осуществить рейс Стамбул-Баку-Стамбул, на более крупный.

Как сообщили Trend в авиакомпании, в связи с этим на продажу поступят дополнительные билеты.

"Самолет, предусмотренный для выполнения рейса TK4932/4933 в пятницу, 3 июля, был заменен на более крупный. Дополнительные билеты за короткое время поступят на продажу на сайте www.turkishairlines.com", - говорится в сообщении авиакомпании.