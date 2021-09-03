В ближайшее время туристы смогут посещать Карабах – Флориан Зенгстшмид (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 15:31)

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время туристы смогут посещать Карабах, обладающий историческими, природными и культурными ресурсами.

Об этом, выступая на сессии международной туристической выставки PATA Travel Mart 2021 на тему «Восстановление Юго-Восточной, Западной и Южной Азии как туристических дестинаций», сказал генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид, сообщает в пятницу Trend.

Он озвучил предложения об экотуризме, рассказал о мерах, проводимых для обеспечения здоровья и безопасности туристов, развитии цифровых платформ, а также туристических возможностях освобожденных территорий Азербайджана.

Генеральный исполнительный директор отметил, что благодаря открытию воздушного сообщения с более чем 29 странами и успешно проводимому процессу вакцинации в Азербайджане осуществляется постепенное восстановление индустрии туризма.

Посетившие виртуальную выставку, ежегодно организуемую Азиатско-Тихоокеанской туристской ассоциацией, ознакомились с туристическими памятниками Азербайджана, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, образцами культурного наследия, оздоровительными и рекреационными возможностями, национальной кухней, а также традициями виноделия и современными винными заводами. На встречах формата B2B (от бизнеса к бизнесу), которые были проведены в рамках выставки, были обсуждены возможности сотрудничества.

В рамках мероприятия, наряду с туристическими предложениями по Азиатско-Тихоокеанскому региону, состоялся обмен мнениями по работе, которая проводится в период пандемии, а также в связи с шагами, необходимым для восстановления туристической индустрии на глобальном уровне.

Международная туристическая выставка PATA Travel Mart 2021 открылась 2 сентября и завершит свою работу 5 сентября.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)