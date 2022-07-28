В ряде районов Азербайджана продолжается создание сельских гостевых домов

БАКУ /Trend/ - В рамках очередного этапа реализации проекта "Развитие предпринимательства и самозанятости в селах" в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Шекинском, Загатальском, Гахском, Лянкяранском, Астаринском и Лерикском районах с высоким туристическим потенциалом создаются новые субъекты предпринимательства, которые будут функционировать в качестве сельских гостевых домов.

Как сообщили Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, проект реализуется при поддержке Государственного агентства занятости, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Госагентства по туризму.

На новом этапе проекта, направленного на поддержку развития сельского туризма и занятости в селах, в указанных районах планируется создать 50 субъектов предпринимательства, которые будут функционировать в качестве сельских гостевых домов для туристов.

С этой целью в первую очередь был проведен отбор подходящих кандидатов, которых привлекли к тренингам для получения соответствующих знаний в сфере туризма и услуг. На территории туристических объектов были проведены ремонтные работы.

На заключительном этапе Госагентство занятости начало предоставлять необходимое оборудование (диваны, кресла, столы, стулья, постельное белье, мебель, холодильники, кондиционеры, кухонные принадлежности).

Отметим, что на первом этапе проекта в прошлом году в Исмаиллинском районе были созданы и оснащены оборудованием 15 сельских гостевых домов, трудоустроены около 40 человек из 15 семей.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)