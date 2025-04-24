Турист из Дании впечатлен инфраструктурой и природой Карабаха

ШУША /Trend/ - По пути из Физули в Шушу я видел очень красивые пейзажи, что очень сильно меня вдохновило.

Как сообщает Trend, об этом сказал турист из Дании Питер Фенгер, путешествующий по Карабахскому региону Азербайджана в составе клуба путешественников NomadMania.



По его словам, еще один впечатляющий момент — это потрясающая инфраструктура.

"Дороги здесь настолько хорошие, я никогда не ездил по таким. Удивительно, как быстро удалось это сделать. И также это касается всех новых зданий, которые мы видим вокруг, это просто невероятно", - сказал он.

Питер Фенгер добавил, что Азербайджан - очень красивая страна.

"У меня только хорошие впечатления от пребывания здесь. Красивые люди, лучшая еда на свете", - сказал он.

Отметим, что началась поездка в Карабах путешественников из 30 стран мира — США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерра-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

После окончания 44-дневной Отечественной войны, в течение 5 лет в Карабах и Восточный Зангезур совершили 12 поездок обширные делегации крупнейших мировых международных туристических сетей - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия). Эта поездка является 13-м групповым визитом иностранных путешественников в Карабах.