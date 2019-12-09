Кувейтcкая авиакомпания может запустить регулярные рейсы в Казахстан

9 декабря 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кувейтcкая авиакомпания «Jazeera Airways» планирует начать выполнение регулярных полетов в Казахстан летом 2020-го года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Казахстана.

Так, в рамках исполнения поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева авиакомпаниям Кувейта предоставлена возможность выполнять регулярные полеты в 11 казахстанских аэропортов без ограничений по частотам и возможностью использования пятой степени свободы воздуха.

В рамках внедренного режима «открытого неба» назначенные авиакомпании обеих стран получили право выполнять 14 регулярных пассажирских рейсов в неделю и неограниченное количество грузовых рейсов с пятой степенью свободы воздуха.

Также, стороны предварительно согласовали текст проекта межправительственного соглашения о воздушном сообщении и договорились продолжить работу по его подписанию.

Вместе с тем, назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов.

По итогам переговоров стало известно, что назначенная авиакомпания Кувейта «Jazeera Airways» планирует начать полеты в Казахстан.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султан прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут действовать такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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