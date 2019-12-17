АЖД: Началось проектирование железной дороги в Шахдаг

17 декабря 2019 13:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Началось проектирование железной дороги в Шахдаг.

Об этом на пресс-конференции в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, сообщает во вторник Trend.

Гурбанов сказал, что Азиатский банк развития выделил кредит на строительство дороги Баку-Губа-госграница России, и что с компаниями Казахстана и Турции предстоит совместная работа.

Глава АЖД также добавил, что завершены работы по приобретению земель для строительства железной дороги из Баку в Лянкяран.

По его словам, железная дорога в Лянкяран будет проходить не по побережью, а по новому участку: «Были проведены проектные работы для того, чтобы дорога в Лянкяран состояла из двух железнодорожных путей. После решения финансовых вопросов после 2021 года планируется начало работ. С латвийской компанией заключен контракт на ремонт дизельных локомотивов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
АЖД: Для соединения БТК с Нахчываном через Турцию должна пройти ж/д ветка протяженностью 280 км
Транспорт 13:35
После ремонта ж/д Гюздек-Сахиль линия Сумгайыт-Баку будет функционировать как наземное метро
Экономика 12:35
Джавид Гурбанов: С 2015 года зарплата железнодорожников значительно выросла
Экономика 12:27
Представители АЖД изучили транзитный потенциал Беларуси
Транспорт 13 декабря 13:19
Грузоперевозки между Россией и Азербайджаном выросли более чем на четверть
Транспорт 11 декабря 20:03
Стали известны маршруты пассажирских поездов компании Stadler
Бизнес 28 ноября 12:54
Лента новостей
Новое правительство Финляндии получило вотум доверия парламента
Европа 13:55
В Грузии снизилась добыча сырой нефти
Энергетика 13:47
В Азербайджане будут созданы центры для пенсионеров
Общество 13:44
АЖД: Для соединения БТК с Нахчываном через Турцию должна пройти ж/д ветка протяженностью 280 км
Транспорт 13:35
Узбекистан запускает два новых ж/д направления в Россию
Транспорт 13:29
Ашхабад и Исламабад обсудят страхование поставок газа по ТАПИ через Афганистан
Энергетика 13:27
Эмир Кувейта назначил новое правительство
Арабские страны 13:26
В Азербайджане откроется центр социальной адаптации для бывших заключенных
Общество 13:22
Проармянских конгрессменов обвинили в поддержке погрязшего в коррупции "Фонда Армении"
Политика 13:19