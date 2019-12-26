Для ж/д рейсов Баку-Гянджа-Баку выделен дополнительный поезд

26 декабря 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и новогодними праздниками ЗАО «Азербайджанские железные дороги» выделило дополнительный поезд в направлении Баку-Гянджа-Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЗАО.

«Так, 30 и 31 декабря дополнительный поезд отправится из Баку в 08:00 и прибудет в Гянджу в 11:45. Поезд, который отправится обратно из Гянджи в 16:00, прибудет в столицу в 19:45», - сказали в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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