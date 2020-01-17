Резервные электрогенераторы Бакметрополитена готовы к эксплуатации

БАКУ/Trend/ - Дизельные электрогенераторы Бакинского метрополитена, выполняющие функцию резервных источников энергии, полностью готовы к эксплуатации.

Об этом сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, на 10 подстанциях ОАО «Азерэнержи» уже установлено 17 дизельных генераторов.

«Генераторы полностью готовы к эксплуатации, подключены к линии. Они будут запущены в случае, если подача электричества высокого напряжения на станции метро по тем или иным причинам прервется. В таких случаях поезда с пассажирами будут благополучно выведены из тоннелей», - отметил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Анастасия Савченко)

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