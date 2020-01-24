Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)

24 января 2020 12:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершены работы по строительству участка Сусай-Хыналыг автомобильной дороги Губы-Хыналыг, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

"Влияние природных факторов, а также снежные лавины, оползни и камнепады часто приводят к закрытию введенной в эксплуатацию в 2007 году автодороги Губа-Хыналыг, которая является важным участком одного из самых привлекательных туристических маршрутов страны", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в связи со значимостью села Хыналыг для туризма и необходимостью обеспечения комфортного проезда населения по альтернативной дороге, возникла необходимость строительства участка Сусай-Хыналыг автодороги Губа-Гусар, протяженностью 24 километра, а также дороги длиной 4,8 километров к горному селу Грыз.

"Учитывая важность обеспечения комфортного проезда населения и развития туризма, согласно распоряжению, подписанному главой государства, Госагентство по автомобильным дорогам Азербайджана продолжает строительные работы. Работы были завершены в направлении Алпан-Куркюн-Сусай, отходящей на девятом километре автодороги республиканского значения Губа-Сусай. Протяженность данной части автомобильной дороги Губа-Сусай-Хыналыг составляет 24 километра", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на автомобильной дороге Алпан-Куркюн-Сусай построен водоотвод и два двухпролетных моста, длиной 61 и 66 метров соответственно.

В рамках этих работ завершена подготовка грунта по маршруту Сусай-Хыналык. На следующем этапе намечено строительство дорожного основания, укладка асфальтобетонного покрытия. Кроме того, проект предусматривает укладку 19 круглых водоотводных железобетонных труб различного диаметра, один прямоугольный водоотвод и два моста для отвода паводковых и дождевых вод от дорожного полотна.

Таким образом, общая протяженность реализуемого проекта новой дорожной инфраструктуры составит 58,8 километра.

Отметим, что в настоящее время строительные работы ведутся на территории с тяжелым рельефом и климатическими условиями на высоте 1,4-1,5 километра над уровнем моря.

Напомним, что завершение строительства новой автомобильной дороги в направлении села Хыналыг планируется в 2020 году.

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  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
  • Завершено строительство участка новой автодороги Губа -Хыналыг (ФОТО)
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