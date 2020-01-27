Узбекистанская компания SamAuto запустила продажу новой линейки пикапов

БАКУ /Trend/ - В январе 2020 года стартовали продажи первых в Узбекистане пикапов ISUZU D-Max, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на узбекистанские СМИ.

В ноябре 2019 года компания SamAuto презентовала новые пикапы ISUZU D-Max и объявила об открытии предзаказа. Автомобили доступны в трех модификациях и семи цветах, а цены варьируют в диапазоне от 270 до 380 млн сумов.

В период с 20 по 24 января текущего года завод SamAuto впервые осуществил отгрузку новых автомобилей. В первую партию вошли девять пикапов.

На рынке Узбекистана Isuzu D-Max доступен в трех модификациях:

- D-Max Sahar с однорядной кабиной, 2 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач;

- D-Max Oksus с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 2,5 л и механической коробкой передач;

- D-Max Irbis с двухрядной кабиной, 4 пассажирскими местами, объемом двигателя 3 л и автоматической коробкой передач.

Грузоподъемность пикапа составляет 865−1100 кг.

Покупатели отдали предпочтение модификации D-MAX IRBIS..

Реализацией пикапов в Узбекистане занимаются восемь дилерских центров, расположенных в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Ургенче.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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