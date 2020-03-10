БАКУ/Trend/ - Грузия эвакуирует 200 граждан из Италии чартерным рейсом Georgian Airways, так как вся Италия заблокирована из-за китайского вируса COVID-19, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Georgian Airways выполнит два рейса между Римом и Тбилиси, приземлившись в международном аэропорту Тбилиси около 8 часов вечера 10 марта.

Граждане Грузии в северной части Италии, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в стране, уже были доставлены в Рим в соответствии с соглашением между правительствами двух стран.

«Граждане Грузии, которые будут эвакуированы из Италии, будут проходить все обязательные процедуры в Грузии», - сказано в сообщении МИД Грузии.

В Грузии на сегодняшний день зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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