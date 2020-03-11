Казахстанская авиакомпания приостанавливает рейсы в Монголию из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT приостанавливает выполнение рейсов в Монголию из-за угрозы коронавируса, сообщили в среду Trend в авиакомпании.

«По решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям Монголии приостанавливается международное сообщение с другими государствами», - отметили в компании.

В частности, речь идет о рейсах по маршруту Нур-Султан – Улан-Батор. На данный момент рейсы приостановлены до 30 апреля 2020 года.

Отметим, что 10 марта 2020 года стало известно о первом подтвержденном случае инфицирования коронавирусом нового типа в Монголии.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 119 132 человек, 4 284 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 119 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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