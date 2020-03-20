Казахстанская авиакомпания эвакуирует граждан страны из Турции, России, Чехии и Грузии

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания SCAT выполнит ряд рейсов для возвращения граждан Казахстана на родину, сообщили в четверг Trend в авиакомпании.

Как сообщает компания, ввиду глобального изменения расписания, по причине ввода режима чрезвычайного положения в Казахстане и ограничения въезда и выезда как из страны, так и из городов Нур-Султан и Алматы, авиакомпания вынуждена приостановить большинство рейсов по всем направлениям.

«Для того, чтобы доставить казахстанцев на Родину, авиакомпанией SCAT будут выполнены ряд международных рейсов», - сказали в компании:

- 21.03.2020 Шымкент – Стамбул - Шымкент

- 22.03.2020 Нур-Султан – Прага – Нур-Султан

- 22.03.2020 Нур-Султан – Москва – Нур-Султан

- 22.03.2020 Актау – Москва - Актау

- 24.03.2020 Актау – Стамбул – Актау

- 25.03.2020 Шымкент – Москва - Шымкент

- 25.03.2020 Нур-Султан – Москва – Нур-Султан

- 26.03.2020 Актау – Стамбул – Актау

- 27.03.2020 Актау – Тбилиси – Актау

- 31.03.2020 Актау – Тбилиси – Актау.

Отметим, что в Казахстане официально подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них в Алматы – 19, Нур-Султане – 25 случаев.

Напомним, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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