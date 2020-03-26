Узбекский город Андижан закрыл свои границы

БАКУ/Trend/ - Узбекский город Андижан закрывает границы для всех видов транспорта, сообщает Trend со ссылкой на Узбекские СМИ.

По данным пресс-службы, это сделано для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Ограничение не распространяется на грузовые перевозки. Въезжать в город смогут только граждане, постоянно проживающие в Андижане.

Ранее сообщалось, что по решению хокима Наманганской области, с 26 марта временно ограничивается движение любого транспорта из районов в город Наманган, а также из Намангана в другие регионы Узбекистана.

При этом, запрет на въезд и выезд также не касается случаев, связанных с перевозками грузов и граждан с постоянной регистрацией в городе, при въезде в город.

Запрет на въезд и выезд не касается сотрудников всех государственных и негосударственных учреждений, которые работают в городе, но живут в районах.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у гражданки Узбекистана, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также у мужа и внука.

По последним данным Минздрава, количество зараженных коронавирусом в стране составляет 65 человек.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVİD-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 472 109 человек, 21 308 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини.)

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