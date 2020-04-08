Порт Актау в Казахстане продолжает обработку грузов, несмотря на угрозу коронавируса

БАКУ /Trend/ - Морской порт Актау, расположенный в Мангистауской области Казахстана, продолжает обработку генеральных грузов, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу порта.

Согласно информации, в морских портах приостановлена перевозка пассажиров, за исключением перевозящих грузы и продукты питания, а также лекарственные средства, на период с 3 до 15 апреля текущего года.

Напомним, что первого апреля 2020 года было принято решение ввести режим карантина в Мангистауской области с целью предотвращения распространения коронавируса в стране. Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 709 случаев заражения коронавируса, в том числе шесть случаев в Мангистауской области.

Первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы был введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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