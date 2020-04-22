Чартерным рейсом из Ирака вернулись граждане Грузии

БАКУ/Trend/ - В международный аэропорт Батуми чартерным рейсом из Ирака прилетели 70 граждан Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Рейс состоялся при поддержке и координации министерства иностранных дел и посольства Грузии в Иордании, которое аккредитовано в Ираке. Рейс был осуществлен иракской авиакомпанией.

Всех пассажиров, прилетевших данным рейсом, отправили на карантин.

Отметим, что в Грузию спецрейсами и через третьи страны вернулись уже 7 068 человек, из них авиарейсами – 3 985 человек, морским транспортом – 286, сухопутным – 2 797.

Больше всего граждан вывезли из Турции – 2 763 человека, Германии – 1 474, Италии – 1 296, Польши – 652, США (Нью-Йорк) – 591. До конца апреля планируется осуществить еще три авиарейса.

В связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям. С 21 марта в стране введено чрезвычайное положение. Оно продлится до 22 мая.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)