Эвакуационная служба Азербайджана о внедрении онлайн-оплаты услуг

БАКУ/Trend/ - Менеджер маркетингового отдела ООО Evakuasiya (Служба эвакуации "156") Гюнель Пашаева в интервью Trend сообщила о развитии безналичных платежей и онлайн-услуг.

По словам менеджера, компания с 2019 года стала обеспечивать автомобили специальной технической помощи POS-терминалами, с тем, чтобы обеспечить для своих клиентов возможность осуществлять оплату с помощью пластиковых карт за оказываемые услуги.

"Наша компания в связи с развитием в стране безналичного денежного оборота стала принимать к оплате пластиковые карты. В 2019 году нами был заключен договор сотрудничества с Kapital Bank в области применения безналичных платежей", - отметила Пашаева.

Менеджер добавила, что на всех машинах компании установлены POS-терминалы. Также клиенты могут оплатить услуги компании онлайн, на официальном сайте, а также в рассрочку.

"После исполнения водителем заказа, клиенту предоставляется чек, либо по электронной почте иной документ, подтверждающий оказание услуг, по желанию заказчика", - подытожила Пашаева.

Напомним, что Эвакуационная служба "156" впервые в Азербайджане оказывает помощь на дороге в полном объеме (Roadside Assisstance). Свою деятельность компания начала в феврале 2011 года и впервые предложила водителям услуги по эвакуации автомобилей по всей территории страны. С января 2011 года сдана в эксплуатацию горячая линия "156" и начато оказание услуг водителям в круглосуточном режиме.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

Twitter: agdzhaev