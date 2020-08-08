Объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана составил более 165 тысяч тонн

БАКУ/Trend/ - В январе-июне 2020 года объем морских экспортных грузоперевозок Азербайджана сократился на 10,8 процента и составил 166,54 тысячи тонн, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным ведомства, экспортные грузоперевозки морским транспортом были осуществлены на сумму 51,41 миллиона долларов (сокращение на 62,7 процента).

Азербайджан осуществил морские грузоперевозки на сумму 253,16 миллиона долларов, что на 59,9 процента ниже аналогичного показателя 2019 года.

За отчетный период объем грузоперевозок морским транспортом составил 470 835 тысячи тонн, что почти на 41,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Импорт товаров морским транспортом за отчетный период составил 304 290 тысячи тонн на сумму 201,74 миллиона долларов (сокращение на 58 процентов).

В январе-июне 2020 года товарооборот Азербайджана с пятью основными торговыми партнерами составил 6,628 миллиарда долларов или 59,5 процента от всего товарооборота страны.

В январе - июне 2020 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 12,67 миллиарда долларов США, что на 34,1 процента меньше показателя аналогичного периода 2019 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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