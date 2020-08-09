МСАТ поддерживает цифровизацию транспортной инфраструктуры в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Модернизация пунктов пересечения границы с Афганистаном и Казахстаном является результатом поддержки автотранспортной отрасли со стороны узбекского правительства и ценного вклада международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), членом которого является Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Узбекистана, сказала в интервью Trend старший менеджер по связям с общественностью Международного союза автомобильного транспорта Марина Иордан.

Кроме того, по ее словам, МСАТ считает целесообразным модернизацию пунктов пересечения границы с Афганистаном в Центре логистики Термез, и с Казахстаном - на контрольно-пропускном пункте Конысбаева.

"МСАТ приветствует развитие транспортной инфраструктуры в Узбекистане в последнее время и поддерживает позитивные рабочие отношения с правительством Узбекистана: 1 июля 2020 года состоялась встреча сторон, на которой обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества в области цифровизации транспорта и внедрения системы eTIR в Центральной Азии", - отметила Иордан.

По ее словам, 7 июля 2020 года также состоялся семинар по использованию цифровой транспортной системы eTIR в коридоре Пакистан-Афганистан-Узбекистан. Семинар стал форумом для ключевых заинтересованных сторон по разработке идей и бизнес-моделей перевозок грузов в рамках Международной системы автомобильных перевозок (МДП).

"Узбекистан является активным сторонником eTIR и находится в авангарде ее внедрения в Центральной Азии. МСАТ будет продолжать оказывать содействие Узбекистану в его работе по цифровизации с целью облегчения торговли и транзита для повышения благосостояния во всем регионе", - заявила Иордан.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор:Ровшан Гусейнов)

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