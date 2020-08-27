Honda выпустит свой первый электромобиль для широкого рынка 30 октября (ФОТО)

Японский автомобильный концерн Honda Motor представил свой первый электромобиль для рядового потребителя. Продажи новинки начнутся 30 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается в четверг на сайте производителя.

Модель будет называться Honda e, она оснащена электромотором мощностью 136 или 154 л.с. в зависимости от модификации установки. На одном заряде электромобиль, рассчитанный на четырех человек, будет способен преодолеть от 259 до 283 км. Стоимость базовой комплектации составит 4,51 млн иен (около $42,5 тыс.).

Отмечается, что Honda планирует реализовать за год 1 тыс. этих электромобилей.

Как сообщает телеканал NHK, в ближайшем будущем свои электромобили также намерены представить японские автоконцерны Toyota Motor, Nissan Motor и Mazda.