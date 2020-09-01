50 новых "Лондонских такси" уже введены в эксплуатацию в Баку
БАКУ /Trend/ - Некоторые из недавно доставленных в Баку "Лондонских такси" уже введены в эксплуатацию.
Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Было отмечено, что до этого были введены в эксплуатацию 10 таких такси.
"В настоящее время 50 новых такси модели LEVC TX уже введены в эксплуатацию. Автомобили вводятся в эксплуатацию по мере внедрения технических новшеств", - сказали в министерстве.
Отметим, что автомобили конфигурации Smart могут проехать на электричестве до 130 километров, после чего возможна смена режима. А это означает сведение к нулю загрязнения окружающей среде и причинения ущерба экологии.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Ситуация в связи со здоровьем Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева беспокоит азербайджанскую сторону - помощник Президента Азербайджана
Возобновлении занятий в Азербайджане в соответствии с условиями пандемии было крайне важным шагом - депутат
Визит Пашиняна в Карабах показывает, что страна-оккупант не заинтересована в мирном урегулировании конфликта - политолог
Кёнуль Нуруллаева: Призыв Президента Ильхама Алиева должен повысить чувство ответственности у каждого гражданина
PASHA Bank впервые на азербайджанском рынке представил уникальную бизнес-карту с возможностью накопления бонусных миль
Лавров: В документах по решению карабахского конфликта есть развязка, которая позволит обеспечить справедливость
Лавров: Сформулированы конкретные параметры, которые необходимо согласовать для урегулирования карабахского конфликта
Объем грузоперевозок по железной дороге «Казахстан – Туркменистан - Иран» продолжает набирать обороты
Железная дорога «Казахстан - Туркменистан - Иран» способствует дальнейшему развитию международного сотрудничества