Туркменистан поддерживает развитие железнодорожного сообщения в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Туркменистан оказывает содействие в развитии железнодорожного сообщения в Афганистане.

Как передает Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня», оказываемая Афганистану поддержка была отмечена в ходе церемонии открытия межафганских переговоров, в которых приняла участие туркменская делегация, во главе с министром иностранных дел страны Рашидом Мередовым.

Так, была подчёркнута роль инициированных Туркменистаном международных проектов, в частности магистрального газопровода (МГП) Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ).

Сообщается, что в ходе встречи, туркменская делегация отметила, что поддерживает продвижение мирного процесса в Афганистане. Так, Туркменистан всегда выступал за разрешение вопросов политико-дипломатическими методами и готов оказать содействие переговорному процессу.

Отмечается, что Туркменистан также оказывает гуманитарную помощь Афганистану.

В связи с этим напомним, что гуманитарная помощь Туркменистана, в виде комплектов медицинского оборудования для борьбы с пандемией коронавируса была направлена в Афганистан 12 августа 2020 года.

В целом между Туркменистаном и Афганистаном осуществляется взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. Как пример взаимодействия стран можно назвать строительство ТАПИ, высоковольтной линии электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

Страны также реализуют проекты по формированию таких транзитно-транспортных коридоров, как Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, призванный содействовать не только наращиванию торгово-экономических связей между государствами региона, но и увеличению товарооборота между странами Центральной и Южной Азии и Европы.

(Автор: Джейла Алиева.)

Твиттер: @JeilaAliyeva