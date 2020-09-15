Азербайджан, Афганистан и Туркменистан рассматривают возможность создания парков TIR

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Афганистан и Туркменистан повышают конкурентоспособность транзитных коридоров, проходящих по территории трех стран.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, 14 сентября состоялось очередное заседание руководителей шести рабочих групп Азербайджана, Исламской Республики Афганистан и Туркменистана в формате видеоконференции.

На мероприятии заместитель министра по доходам и таможне Исламской Республики Афганистан Иса Гудрат отметил, что дорожная карта станет важной поддержкой в подготовке рамок сотрудничества, направленных на решение таможенных и пограничных вопросов во всех трех странах. Афганская сторона довела до внимания предложения по совершенствованию таможенной инфраструктуры, связанной с дорожной картой, ускорению таможенных операций, обеспечению таможенной службы новейшими технологиями, обмену информацией между таможенными службами трех стран, проектированию и модернизации сухопутных портов, а также созданию парков TIR.

Выступивший на встрече первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Исмаил Гусейнов проинформировал о единой автоматизированной системе управления, используемой Комитетом в целях осуществления таможенного контроля.

«Между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой Туркменистана подписано соглашение об организации предварительного обмена информацией о транспортных средствах, а подписание такого документа с Афганистаном будет способствовать мерам, предпринимаемым в этой сфере», - подчеркнул Гусейнов.

Гусейнов также отметил, что у Азербайджана есть предварительный механизм обмена информацией с Россией, Украиной, Ираном и Грузией.

В ходе мероприятия туркменская сторона выдвинула предложения по подготовке двустороннего Меморандума о взаимопонимании или плана действий для соглашения, созданию постоянной рабочей группы для выполнения соответствующих задач и обмену списком первоначально запрещенных товаров.

В ходе встречи был проведен подробный обмен мнениями по дорожной карте и достигнута договоренность о вопросах, которые будут обсуждаться на следующей встрече.

Отметим, что во встрече, на которой обсуждались вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности транзитных коридоров, проходящих через территорию трех стран, а также упрощением таможенных и пограничных процедур, приняли участие первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана генерал-лейтенант таможенной службы Исмаил Гусейнов, заместитель министра по доходам и таможне Исламской Республики Афганистан Иса Гудрат, заместитель председателя Государственной таможенной службы Туркменистана Мухаммед Мухаммедов, а также представители соответствующих структур таможенной службы всех трех стран.

(Автор: Фидан Бабаева)

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