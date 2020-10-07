Что даст Казахстану ратификация Соглашения о судоходстве

В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о судоходстве», передает корреспондент МИА «Казинформ», передает Trend.

«Основные положения Соглашения о судоходстве направлены на следующее: первое, это упрощение разрешительного порядка транзитного прохода судов по внутренним водным путям Сторон. В частности, Соглашением (статья 3) определен срок рассмотрения заявки на транзитный проход – 10 дней, выдачу разрешения будет осуществлять уполномоченный орган. Из всех стран-участниц Соглашения только Россия имеет внутренние водные пути, по которым возможно транзитное плавание судов. В настоящее время разрешение на транзитный проход выдается Правительством Российской Федерации, и его получение занимает от 3 до 6 месяцев», - сказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом через Волго-Донской судоходный канал. И поскольку только казахстанские компании будут иметь возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России, в настоящее время прикаспийские страны (Азербайджан, Иран, Туркменистан), которые не являются членами Евразийского союза, проявляют заинтересованность в задействовании казахстанских перевозчиков для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море.

Таким образом, повышается транзитный потенциал наших портов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

«С учетом принятия Соглашения возможно увеличение к 2025 году перевозок транзитом через водные пути России до 250-300 тыс. тонн грузов в год. Второе, перевод двухсторонних перевозок на уведомительный порядок. Ежегодно до 1 апреля уполномоченными органами будут согласовываться предварительные списки судов, которые будут осуществлять двусторонние перевозки. При необходимости в течение года эти списки могут корректироваться. При этом с принятием Соглашения казахстанские перевозчики смогут осуществлять речные перевозки не только в пределах Иртышского бассейна, но и с выходом на реку Обь», - отметил спикер.

Также прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами Астрахань, Волгоград.

«К 2025 году прогнозируется довести объемы речных перевозок до 1,5 млн тонн. Третье, Соглашение предусматривает предоставление Сторонами равных условий доступа к услугам портов, а также взаимное признание судовых документов и документов членов экипажей судов. Это позволит упростить прохождение осмотра судов контролирующими органами в портах сторон Соглашения. В рамках реализации Соглашения сторонами запланировано принятие отдельного межведомственного договора по установлению требований к минимальному составу экипажей судов», - заключил Б. Камалиев.