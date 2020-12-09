Минтранспорта Азербайджана продлит координацию с рабочей группой ГУАМ еще на год

БАКУ/Trend/ - Очередная встреча министров транспорта и Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) состоялась в онлайн-формате, сообщает Trend со ссылкой на минтранспорта.

По данным источника, в ходе онлайн-заседания было обсуждено состояние выполнения поручений премьер-министров государств-членов от 12 декабря 2019 года по подготовке технико-экономического обоснования для развития транспортного коридора ГУАМ, работа, проделанная в рамках рабочих групп организации по развитию зоны свободной торговли и транспортного коридора ГУАМ.

Министр транспорта Азербайджана Рамин Гулузаде подробно проинформировал участников о политике развития сферы транспорта в стране, осуществляемой деятельности, международных проектах, инициатором и участником которых является Азербайджан, и достигнутых успехах.

Он также рассказал о работе, проделанной для обеспечения устойчивости перевозок в регионе в период пандемии, подчеркнул важность цифровизации транспорта и применения высоких технологий в этой сфере в период пандемии и постпандемии.

Гулузаде добавил, что в настоящее время принимаются соответствующие меры по реализации проекта цифрового торгового узла ГУАМ.

Отметим, что в этом году Азербайджан председательствует в ГУАМ – международной региональной организации, основанной Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. Вопросы сотрудничества в сфере транспорта и торговли, ИКТ, малого и среднего бизнеса, энергетики, туризма и ряда других областей были приняты в качестве приоритетов председательства Азербайджана в рамках организации.

"Наша страна в настоящее время выполняет функцию координатора рабочей группы ГУАМ по транспорту на 2019-2020 годы. В ходе заседания азербайджанская сторона выразила готовность к продолжению координации в рабочей группе на 2021-2022 годы, и это предложение было поддержано странами-членами", - сказал Рамин Гулузаде.

В заключение участники мероприятия приняли совместное заявление, которое внесет новый вклад в развитие сотрудничества между странами-членами в области транспорта.

Напомним, что на мероприятии приняли участие министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, министр инфраструктуры Украины Владислав Крикли, заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Акакий Сагирашвили и государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Юлиан Постикэ. На заседании в качестве партнеров присутствовали также представители Японии и Израиля.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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