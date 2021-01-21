Азербайджан впервые импортировал турецкую продукцию в крытых вагонах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ООО ADY Express впервые в грузоперевозках по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) использовала крытые вагоны.

Как сообщили Trend в ООО, до настоящего времени на БТК использовались только полувагоны, контейнеры и бункеры (зерновозы). Осуществление операций по перевозке и перевалке грузов крытыми вагонами считается совершенно другим технологическим процессом.

"Мы импортировали из Турции в Азербайджан соевый жмых – остаточный продукт после экстракции масла, который является одной из самых ценных пищевых добавок растительного происхождения. Первые 300 тонн из общей тысячи тонн груза, расположенной в регионе Искендерун (Турция) на станции Пайяс, загружены в крытые вагоны и доставлены на станцию Карс.

Груз был перевезен в шести крытых вагонах, предоставленных ООО ADY Express", – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Таким образом, 150 тонн груза доставлены на станцию Ситалчай, а еще 150 тонн – на станцию Зейналабдин Тагиев. Отметим, что соевый жмых используется для приготовления комбикормов для птиц.

В ООО добавили, что транспортировка подобных грузов будет продолжительной.

Редактор: Надир Насиров