Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион на неделю

Транспорт 24 января 2021 21:36 (UTC+04:00)
Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион на неделю

Правительство Израиля приняло в воскресенье решение закрыть аэропорт Бен-Гурион для прибывающих рейсов с 26 января в связи с мерами, принимаемыми для борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Об этом сообщает государственное радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, ограничения на прибывающие рейсы вводятся по меньшей мере на одну неделю для "предотвращения завоза новых мутаций коронавируса и распространения потенциального израильского штамма, невосприимчивого к существующим вакцинам". Газета The Times of Israel отмечает, что "разрешение на прибытие специальных рейсов будет выдаваться в соответствии с правилами, которые будут опубликованы правительством".

"Мы опережаем мир и герметично закрываем государство", - сказал в начале заседания кабмина премьер-министр Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания приводит Kan. По данным радиостанции, против решения правительства проголосовала министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата, объяснив это тем, что в ближайшие дни в Израиле ожидают прибытие нескольких самолетов с репатриантами из Украины.

19 января правительство Израиля единогласно утвердило продление до конца текущего месяца тотального карантина, введенного 8 января на две недели. Израильтянам до 31 января запрещено покидать пределы своих населенных пунктов и собираться в группы численностью более пяти человек в помещении и более 10 на открытом воздухе, также нельзя удаляться более чем на 1 тыс. м от места жительства без уважительной причины и находиться в домах посторонних людей, закрыты все увеселительные заведения, рестораны и кафе работают только с доставкой на дом.

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