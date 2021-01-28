Франция приостанавливает рейсы Ethiopian Airlines в страну

Власти Франции приняли решение на четыре дня приостановить рейсы в страну авиакомпании Ethiopian Airlines из-за несоблюдения ею мер по COVID-19. Об этом сообщило французское министерство транспорта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нами был обнаружен ряд недостатков при прибытии во Францию рейсов самолетов Ethiopian Airlines. Согласно существующим правилам, именно авиакомпаниям надлежит проверять наличие у каждого пассажира справки об отрицательном результате теста ПЦР", - говорится в коммюнике министерства. Оно при этом напоминает, что такая справка обязательна во Франции с 18 января.

Как уточняется в заявлении, в минувшую среду представителям авиакомпании было указано на целый ряд отступлений от правил борьбы с коронавирусом. "Теперь, после обнаруженных в среду новых нарушений, французское государство приняло решение временно приостановить полеты этой компании - начиная с четверга 28 января и до воскресенья 31 января".

Ранее в среду официальный представитель правительства Габриэль Атталь, выступая по итогам заседаний Совета по обороне и Совета министров, сообщил, что Франция считает необходимым, чтобы на уровне ЕС был рассмотрен вопрос об ужесточении правил контроля на границах в связи с пандемией коронавируса. Он уточнил, что новые меры по контролю должны коснуться и авиакомпаний, которые не выполняют требования о проверке наличия у пассажиров справки об отрицательном тесте на COVID-19.

По его словам, такие рестрикции могут предусматривать временный или окончательный запрет на работу авиаперевозчиков во Франции. Атталь отметил, что обсуждение находится в активной фазе и решения могут быть выработаны "уже в течение ближайших часов или дней".