TRACECA планирует реализовать пилотный проект перевозки грузов между четырьмя странами

БАКУ/Trend/ - Азербайджан на сегодняшний день реализовал в двустороннем порядке несколько проектов в рамках е-TIR, сказал Trend Постоянный представитель ПС МПК TRACECA Руфат Байрамов.

По его словам, последний реализованный проект Азербайджана в рамках е-TIR (электронная система «Международные дорожные перевозки») был достигнут с Ираном.

«Сейчас на повестке дня стоит вопрос проведения пилотной перевозки между четырьмя странами TRACECA (Азербайджан, Грузия, Казахстан, Узбекистан). Отметим, что Узбекистан уже реализовывает эти проекты с Казахстаном, Азербайджан точно также реализовывает его в двустороннем порядке», - сказал он.

Кроме того, Байрамов отметил, что на сегодняшний день не было такого прецедента, чтобы перевозка была осуществлена между четырьмя странами.

«Азербайджан со своей стороны дал согласие на реализацию этого проекта, и мы ожидаем согласия других участников этого проекта. Мы планируем уже в текущем году запустить этот пилотный проект в рамках е-TIR», - добавил он.

Говоря о проекте e-CMR (электронная накладная), Байрамов сказал, что соглашение по этому проекту находится на стадии рассмотрения, то есть присоединения Азербайджана к этому проекту.

«Проходит процедура согласования между государственными органами, результаты которого в ближайшее время позволят нам сделать соответствующие выводы в рамках этого проекта», - подчеркнул Байрамов.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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