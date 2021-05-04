АБР и Азербайджан обсудили программу развития железнодорожного сектора
БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с директором Азиатского банка развития по Азербайджану Кендисом Макдиганом.
Как сообщает во вторник Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.
«Мы обсудили транспортные проекты Азербайджана, финансируемые Азиатским банком развития, и программу развития железнодорожного сектора», – написал он.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
Twitter: agdzhaev
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