АБР и Азербайджан обсудили программу развития железнодорожного сектора

БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев встретился с директором Азиатского банка развития по Азербайджану Кендисом Макдиганом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом министр написал на своей странице в Twitter.

«Мы обсудили транспортные проекты Азербайджана, финансируемые Азиатским банком развития, и программу развития железнодорожного сектора», – написал он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: agdzhaev