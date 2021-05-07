Азербайджан стал важным международным транспортным узлом - глава ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал важным международным транспортным узлом.

Об этом председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов сказал на встрече с делегацией, возглавляемой генеральным директором АО "Грузинские железные дороги" Давидом Перадзе, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АЖД.

"Азербайджан активно участвует в реализации всех значимых международных проектов. Географические преимущества еще больше расширяют логистические и транзитные возможности, и Азербайджан стал важным международным транспортным узлом", - сказал он.

По словам Гурбанова, сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в сфере железных дорог всегда находится в центре внимания.

Он подчеркнул важность железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс для осуществления транзитных перевозок.

"В целях повышения транзитного потенциала стран-участниц коридоров "Север-Юг" и Юг-Запад", а также Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) ведутся соответствующие реформы", - сказал председатель ЗАО.

В свою очередь гендиректор АО "Грузинские железные дороги" отметил важное значение маршрута БТК.

"Железнодорожный коридор БТК носит глобальный характер и вносит большой вклад в стабильность региона, сближение наших народов и развитие экономики", - сказал Перадзе.

Стороны также отметили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии БТК и ТМТМ, возможности привлечения дополнительных грузов, проходящих транзитом через территории Азербайджана и Грузии.

По итогам встречи был подписан протокол о двустороннем сотрудничестве.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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