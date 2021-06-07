S7 Airlines выполнит рейсы Баку-Волгоград-Баку

Каждую неделю, начиная с 16 июня и по 27 октября, авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы Баку-Волгоград-Баку. Об этом, как передает Trend со ссылкой на российские СМИ, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда,

Вылететь в столицу Азербайджана можно будет по средам. Время полета составит два часа. Рейсы будут выполнять современные и более комфортные Airbus A320neo.

Из Баку в волгоградский аэропорт самолеты будут прилетать в 15.40. Вылет в столицу Азербайджана назначен на 17.30.

На официальном сайте авиакомпании уже можно приобрести билеты по данному направлению. Но перед покупкой планирующим путешествие пассажирам советуют тщательно изучить правила авиаперевозок в условиях коронавирусной пандемии и заранее ознакомиться с особенностями въезда в страну назначения.